2018-10-06T16:36:12+03:00
Звезды

Для участников вокального конкурса за приз Ольги Сосновской подняли возрастную планку

В этом году конкурс пройдет в 16 раз
Дарья ЮДИНА
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Уже подали более 90 заявок из 22 регионов РоссииУже подали более 90 заявок из 22 регионов России
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29 октября стартует международный конкурс юных вокалистов за приз Ольги Сосновской. Впервые с 2012 года организаторы конкурса подняли возрастную планку для участников: теперь в нем могут соревноваться вокалисты с 9 лет по 21 год включительно.

Откроется конкурс в драмтеатре имени В. Савина традиционным концертом с участием членов жюри. К ним присоединятся лауреаты прошлых лет — уроженка Ухты, гран-призер конкурса 2002 года, ныне солистка Большого театра России Ольга Селивёрстова, лауреат конкурса 2013 года, солист Большого театра России Рауф Тимергазин и лауреат конкурсов 2014 и 2016 годов Алексей Юрковский.

С 30 октября по 1 ноября пройдут конкурсные прослушивания. В один день — 2 ноября — с мастер-классами и семинарами объявят результаты. С 31 октября по 3 ноября пройдет телефонное голосование по номинации «Приз зрительских симпатий». 3 ноября – завершающий день вокального состязания, когда состоится итоговая пресс-конференция жюри и организаторов. В этот же день в Концертном зале Гимназии искусств при Главе РК на гала-концерте будут чествовать победителей.

На данный момент, на конкурс прислали уже более 90 заявок из 22 регионов России. Общий денежный фонд составляет более 220 тысяч рублей, гран-при — 45 тысяч рублей.

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