2018-10-08T11:44:30+03:00
Происшествия

Воркутинка получила штраф в размере 100 тысяч рублей за «помощь» украинцам

Предприимчивая дама фиктивно прописала их у себя
Дарья ЮДИНА
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За торговлю фиктивной регистрацией воркутинка получила 100 тысяч штрафаЗа торговлю фиктивной регистрацией воркутинка получила 100 тысяч штрафа
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Суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местной жительницы. Её признали виновной в «торговле» фиктивной пропиской.

В январе этого года желающая легкого заработка женщина разместила в одной из социальных сетей объявление о том, что она временно пропишет себя у иностранцев без фактического вселения. Стоимость одного месяца «проживания» составила три тысячи рублей. Этим предложением заинтересовались двое жителей Украины, которые за определенную сумму получили нужную им регистрацию.

Воркутинка полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

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