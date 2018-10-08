Жители Коми в соцсетях просят наградить участковых, поймавших кожвинских убийц

СЕГОДНЯ 13:05 2018-10-08T13:05:35+03:00

Но не все с этим согласны

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В субботу благодаря бдительности одного из местных жителей в Кожве удалось задержать подозреваемых в жестоком убийстве 59-летнего дедушки и его внуков — 12-летнего девочки и 14-летнего мальчика. Мужчина вовремя позвонил в полицию и сообщил, что видел человека, похожего на одного из разыскиваемых, в лесу. Задержали предполагаемых убийц участковый поселка Изъяю Алексей Попов и начальник печорского отдела участковых уполномоченных полиции Сергей Туманов.

Сергей Туманов

Местного жителя, благодаря бдительности которого удалось поймать кожвинских убийц, хотят поощрить. Тем временем, жители Коми в соцсетях пишут о том, что нужно наградить и полицейских, задержавших душегубов, из-за деяния которых на уши встала вся Печора.

— Нет слов от радости… Храни вас Господь, сынки… Вот это работа на страх и совесть!!! Спасибо вам! — написала Ольга Лютоева в одном из печорских пабликов.

— Дай бог здоровья этим ребятам, которые с достоинством выполнили свой профессиональный долг — задержали зверей, которым нет места на этой земле, а участковому и его сослуживцу, конечно, — передавать опыт коллегам. Удачи, всех благ, здоровья нашим защитникам! — желает Люба Липницкая.

Алексей Попов

Но не все с этим согласны:

— Пардон, но, во-первых, в чём геройство? Это их работа! Во-вторых, не сотрудники провели хитроумную операцию, а им пальцем показали, где ловить. То есть про бдительного и безоружного гражданина немного умалчиваете, а себя восхваляете, так!? Не смешите, пожалуйста, — комментирует Андрей Новиков.

Напомним, что об убийстве, произошедшем в Кожве, стало известно 4 октября. Подозреваемых — Дениса Фадеева и Дениса Попова — искали два дня. Сейчас их допрашивают, расследование дела продолжается.