Верховный суд Коми оставил Василия Гончаренко в СИЗО до 24 ноября

СЕГОДНЯ 15:18 2018-10-09T15:24:44+03:00

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В Верховном суде Коми состоялось рассмотрении апелляционной жалобы от адвоката Василия Гончаренко, экс-руководителя администрации Корткеросского района. Суд оставил в силе решение первой инстанции, то есть фигурант дела о взятке останется в следственном изоляторе до 24 ноября. Эту информацию "КП в Коми" сообщили в пресс-службе Верховного суда РК.

Напомним, бывший муниципальный чиновник подозревается в получении взятки в сумме 500 тысяч рублей от представителя ООО «Северо-Западный лесной терминал» и находится в верхнечовском СИЗО №1 с 24 мая. В июле по решению Сыктывкарского горсуда Гончаренко продлили меру пресечения до 25 сентября. А 18 сентября та же инстанция оставила экс-руководителя администрации Корткеросского района под арестом до 24 ноября.