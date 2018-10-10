За утонувшего вахтовика в бассейне Усинска ответит директор спортшколы

СЕГОДНЯ 11:29 2018-10-10T11:31:50+03:00

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В Усинске переданы в суд материалы уголовного дела по факту гибели посетителя бассейна.

Напомним, трагический инцидент произошел 14 июня. В бассейне Усинска утонул 53-летний житель Архангельской области. Мужчина работал вахтовым методом. Следственные органы предъявили обвинение директору спортшколы. Ему инкриминируется оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека (п."в" ч. 2 ст.238 УК РФ).

По версии следствия, директор спортшколы допустил к работе в бассейне сотрудника, не имеющего специальной подготовки, знаний и квалификации для оказания помощи утопающему. И когда мужчина потерял сознание в воде и начал тонуть, этот работник просто не заметил опасного состояния мужчины и не увидел, что тот уже начал тонуть. Следователи убеждены - пловца еще можно было спасти, но этот момент был упущен. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила его в суд.

Директору грозит до 6 лет лишения свободы.