2018-10-10T11:31:50+03:00
Происшествия

За утонувшего вахтовика в бассейне Усинска ответит директор спортшколы

Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: источник yandex.ruФото: источник yandex.ru
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В Усинске переданы в суд материалы уголовного дела по факту гибели посетителя бассейна.

Напомним, трагический инцидент произошел 14 июня. В бассейне Усинска утонул 53-летний житель Архангельской области. Мужчина работал вахтовым методом. Следственные органы предъявили обвинение директору спортшколы. Ему инкриминируется оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека (п."в" ч. 2 ст.238 УК РФ).

По версии следствия, директор спортшколы допустил к работе в бассейне сотрудника, не имеющего специальной подготовки, знаний и квалификации для оказания помощи утопающему. И когда мужчина потерял сознание в воде и начал тонуть, этот работник просто не заметил опасного состояния мужчины и не увидел, что тот уже начал тонуть. Следователи убеждены - пловца еще можно было спасти, но этот момент был упущен. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила его в суд.

Директору грозит до 6 лет лишения свободы.

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