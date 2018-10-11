Интинцы будут требовать новые рабочие места от властей Коми с помощью митинга

СЕГОДНЯ 08:31 2018-10-11T08:31:54+03:00

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В нескольких интинских пабликах «ВКонтакте» появилось объявление о том, что 14 октября в 13 часов в сквере Шахтерской славы пройдет согласованный с администрацией митинг. Поводов для сбора людей два: ситуация с промышленностью в Инте и выдвижение требований к властям Коми и России по сохранению и созданию новых рабочих мест в городе. На митинге будет подниматься много тем: ремонт дорог и дворов Инты, законность закрытия птицефабрики и шахты «Интауголь», районной коммунальной котельной, «Тепловой компании», сокращение рабочих мест в больницах города.

Инициатор митинга Василий Киреенко рассказал, что участники акции будут настаивать на досрочных перевыборах совета Инты и выделении 70-90 миллионов рублей на 2019 год для начала работ по приведению дорожной и дворовой инфраструктуры в надлежащее состояние. Это — лишь часть требований. После митинга организаторы планируют отправить обращения к президенту и в прокуратуру РФ.

В администрации Инты подтвердили информацию о том, что митинг согласован.