2018-10-12T11:21:58+03:00
Общество

На выходных жители Коми отдохнут от дождей и снега

Правда, крайние восточные районы соберут и то, и другое
Дарья ЮДИНА
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В большинстве районов Коми осадков будет немногоВ большинстве районов Коми осадков будет немного
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На выходных большинство жителей Коми смогут оставить зонтики дома: синоптики обещают лишь незначительные осадки. Правда, крайние восточные районы останутся под властью циклона: там будет облачно, их ждут дожди со снегом.

Также большую часть территории республики накроет повышенным атмосферным давлением. В субботу сохранится порывистый ветер, до 16-18 метров в секунду. В воскресенье погода смягчится и станет более комфортной. Температура будет находиться на уровне нормы: ночью — 0…-5С, днем — до +5С.

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