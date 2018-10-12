На выходных жители Коми отдохнут от дождей и снега
Правда, крайние восточные районы соберут и то, и другое
В большинстве районов Коми осадков будет немного
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На выходных большинство жителей Коми смогут оставить зонтики дома: синоптики обещают лишь незначительные осадки. Правда, крайние восточные районы останутся под властью циклона: там будет облачно, их ждут дожди со снегом.
Также большую часть территории республики накроет повышенным атмосферным давлением. В субботу сохранится порывистый ветер, до 16-18 метров в секунду. В воскресенье погода смягчится и станет более комфортной. Температура будет находиться на уровне нормы: ночью — 0…-5С, днем — до +5С.