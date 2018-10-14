Градус поднимется, снег будет падать: прогноз погоды для жителей Коми

СЕГОДНЯ 09:12 2018-10-14T09:12:56+03:00

Температура будет выше нормы на несколько градусов

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Осенняя погода в Коми остается верной себе и продолжает подкидывать сюрпризы: на следующей неделе синоптики обещают превышение температурной нормы в большинстве районов на 4С, а на крайнем севере — на 5С. Причина — воздушные массы, которые будут прибывать на территорию республики с запада.

Ночью столбик термометра будет зависать на отметке в 0С, днем — находиться в промежутке +3…+8С. Правда, северо-восточные районы в начале недели немного померзнут: здесь ночью — до -6С.

В отдельные дни пройдут небольшие и умеренные дожди, на северо-востоке — со снегом.