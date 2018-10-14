Сыктывкарец не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «попутчика»
Авария произошла вчера днем
Авария произошла на Октябрьском проспекте
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Вчера в Сыктывкаре в 12.40 произошло ДТП. Владелец «Фольксвагена» двигался по Октябрьскому проспекту. Он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с едущей впереди в попутном направлении машиной марки «Hyundai». Пострадавшие машины «припарковались» рядом с пешеходным переходом, бампер «Фольксвагена» сильно помялся.
В ДТП пострадал водитель автомобиля-попутчика. 39-летний владелец «Hyundai» получил травмы различной степени тяжести.
Схема с сайта ГИБДД Коми