2018-10-14T10:02:24+03:00
Происшествия

Сыктывкарец не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «попутчика»

Авария произошла вчера днем
Дарья ЮДИНА
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Авария произошла на Октябрьском проспектеАвария произошла на Октябрьском проспекте
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Вчера в Сыктывкаре в 12.40 произошло ДТП. Владелец «Фольксвагена» двигался по Октябрьскому проспекту. Он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с едущей впереди в попутном направлении машиной марки «Hyundai». Пострадавшие машины «припарковались» рядом с пешеходным переходом, бампер «Фольксвагена» сильно помялся.

В ДТП пострадал водитель автомобиля-попутчика. 39-летний владелец «Hyundai» получил травмы различной степени тяжести.

Схема с сайта ГИБДД Коми

Схема с сайта ГИБДД Коми

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