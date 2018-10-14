2018-10-14T11:54:21+03:00
Происшествия

Опасная аренда: за сутки три жителя Коми стали жертвами квартирного вопроса

Мошенники хорошо нагрели руки
Дарья ЮДИНА
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За день три жителя Коми прогорели на квартирном вопросеЗа день три жителя Коми прогорели на квартирном вопросе
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Сразу три жителя республики за сутки потеряли деньги, пытаясь арендовать или сдать квартиры. Общая сумма ущерба составила 43500 рублей.

Так, в Ухте пенсионерка потеряла 34 тысячи рублей, пытаясь найти квартиросъемщика. После того, как она разместила объявление на сайте «Авито», ей позвонил незнакомец. Он уболтал пожилую женщину: под предлогом получения залога она выполнила все указания неизвестного у банкомата, после чего потеряла деньги.

Жительницы Печоры и Сыктывкара, наоборот, хотели снять жилье: они связались с авторами объявлений на том же сайте и устно договорились об аренде. После потерпевшие отправили деньги на указанные счета, но съемные жилища они так и не увидели.

По одному факту полицейские проводят проверку, по двум другим возбуждены уголовные дела.

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