2018-10-15T12:01:25+03:00
Общество

Четвертая промышленная революция уже началась

14 октября мировая научно-техническая общественность отметила Всемирный день стандартизации.
Поделиться:
Изменить размер текста:

Каждый год 14 октября мировая научно-техническая общественность отмечает Всемирный день стандартизации.

Именно в этот день в 1946 году в Лондоне открылась конференция национальных организаций по стандартизации и была учреждена Международная организация по стандартизации (ISO), а с 1970 году он отмечается как Всемирный день стандартизации.

Каждый год праздник во всем мире проходит под определенным девизом. В 2018 году он звучит так: «Международные стандарты и четвертая промышленная революция». В современном мире практически все роботизировано. Искусственный интеллект осуществляет все больше задач, которые ранее выполнялись людьми. По мере того как все вещи в нашей жизни связываются между собой цифровыми технологиями, уязвимость таких данных растет быстрыми темпами. Внедрение международных стандартов является эффективной мерой для обеспечения безопасности и минимизации рисков. Например, стандарты безопасности помогут сохранить наши данные и защитить от хакеров. А стандарты безопасности для роботов позволят облегчить взаимодействие с людьми. Четвертая промышленная революция уже началась, но, для того чтобы использовать весь ее потенциал на благо общества, необходимо разрабатывать соответствующие стандарты.

В этот день ФБУ "Коми ЦСМ" выражает особую признательность и благодарность сотрудникам предприятий и организаций, которые вместе со специалистами Центра успешно реализуют на территории Республики Коми политику, проводимую государством в сфере стандартизации и принимают непосредственное участие в развитии и повышении качества продукции и услуг нашего региона.

Поздравляем с Всемирным днем стандартизации и желаем всем, кто посвятил свою жизнь делу стандартизации, здоровья, успехов, профессиональных достижений и новых свершений!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» построил цифровую сеть в селе Визинга Республики Коми
В Шиесе начали строительство линии электропередач
Ухтинцы опубликовали видео совы, сидевшей у подъезда многоэтажки
Интинский праздник оленеводов стал финалистом всероссийской туристической премии
Опасная аренда: за сутки три жителя Коми стали жертвами квартирного вопроса
Сыктывкарец не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «попутчика»
Градус поднимется, снег будет падать: прогноз погоды для жителей Коми
В Сыктывкаре горело производственное помещение с пятью людьми внутри
На трассе Сыктывкар – Ухта опрокинулся Renault: пострадали двое
Перед Новым годом в Сыктывкаре установят арт-объект и прожекторы
В субботу в Коми снег и дожди
На выходных жители Коми отдохнут от дождей и снега
Интинцы будут требовать новые рабочие места на митинге
За утонувшего вахтовика в бассейне Усинска ответит директор спортшколы
Верховный суд Коми оставил Василия Гончаренко в СИЗО до 24 ноября
Жители Коми в соцсетях просят наградить участковых, поймавших кожвинских убийц
Воркутинка получила штраф в размере 100 тысяч рублей за «помощь» украинцам
В Сысольском районе пьяный водитель вылетел в кювет
Стали известны подробности задержания подозреваемых в убийстве в Кожве
В Печоре женщина на иномарке сбила пешехода
В воскресенье в Коми дожди и снег
Для участников вокального конкурса за приз Ольги Сосновской подняли возрастную планку
Кожвинских изуверов поймали
Часть сыктывкарских автобусов будет ездить по другим маршрутам
Жители Кожвы: «Трагедия назревала давно»