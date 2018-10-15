СЕГОДНЯ 09:57 2018-10-15T12:01:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Каждый год 14 октября мировая научно-техническая общественность отмечает Всемирный день стандартизации.

Именно в этот день в 1946 году в Лондоне открылась конференция национальных организаций по стандартизации и была учреждена Международная организация по стандартизации (ISO), а с 1970 году он отмечается как Всемирный день стандартизации.

Каждый год праздник во всем мире проходит под определенным девизом. В 2018 году он звучит так: «Международные стандарты и четвертая промышленная революция». В современном мире практически все роботизировано. Искусственный интеллект осуществляет все больше задач, которые ранее выполнялись людьми. По мере того как все вещи в нашей жизни связываются между собой цифровыми технологиями, уязвимость таких данных растет быстрыми темпами. Внедрение международных стандартов является эффективной мерой для обеспечения безопасности и минимизации рисков. Например, стандарты безопасности помогут сохранить наши данные и защитить от хакеров. А стандарты безопасности для роботов позволят облегчить взаимодействие с людьми. Четвертая промышленная революция уже началась, но, для того чтобы использовать весь ее потенциал на благо общества, необходимо разрабатывать соответствующие стандарты.

В этот день ФБУ "Коми ЦСМ" выражает особую признательность и благодарность сотрудникам предприятий и организаций, которые вместе со специалистами Центра успешно реализуют на территории Республики Коми политику, проводимую государством в сфере стандартизации и принимают непосредственное участие в развитии и повышении качества продукции и услуг нашего региона.

Поздравляем с Всемирным днем стандартизации и желаем всем, кто посвятил свою жизнь делу стандартизации, здоровья, успехов, профессиональных достижений и новых свершений!