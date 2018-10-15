Ухтинцы опубликовали видео совы, сидевшей у подъезда многоэтажки

СЕГОДНЯ 11:17 2018-10-15T11:20:30+03:00

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В Ухте горожане заметили сову, которая сидела на крыше машины, а затем перелетела на ограду прямо у подъезда жилого дома. Вокруг нее летали обеспокоенные птицы, которые пытались задеть крупное пернатое. Но им это не удавалось. Видео с лесным гостем снял очевидец событий Сергей Горбунов.

Сова, которая ненароком залетела в город, явление для Коми нередкое. Однако, птица, попавшая в объектив жителя Ухты Сергея Гобунова, по-настоящему удивила горожан. Сначала сова бестрашно сидела на крыше авто, которое припарковали у многоэтажки. Затем лесная птица перелетала на ограждение прямо у подъезда дома. Все это время она бесстрашно наблюдала за оператором, который снимал видео с совой в главной роли.

Как отметили в Институте биологии Коми НЦ УрО РАН, в нахождении сов в черте города нет ничего удивительного. Например, в столице Коми часто можно встретить длиннохвостую неясыть (крупная сова) и несколько видов мелких сов. На окраинах города также встречаются дербник (мелкий сокол) и пустельга.