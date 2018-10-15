2018-10-15T11:20:30+03:00
Общество

Ухтинцы опубликовали видео совы, сидевшей у подъезда многоэтажки

Видео с лесным гостем снял очевидец событий Сергей Горбунов
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:

Сова в Ухте 14 октября 2018 года.

Изменить размер текста:

В Ухте горожане заметили сову, которая сидела на крыше машины, а затем перелетела на ограду прямо у подъезда жилого дома. Вокруг нее летали обеспокоенные птицы, которые пытались задеть крупное пернатое. Но им это не удавалось. Видео с лесным гостем снял очевидец событий Сергей Горбунов.

Сова, которая ненароком залетела в город, явление для Коми нередкое. Однако, птица, попавшая в объектив жителя Ухты Сергея Гобунова, по-настоящему удивила горожан. Сначала сова бестрашно сидела на крыше авто, которое припарковали у многоэтажки. Затем лесная птица перелетала на ограждение прямо у подъезда дома. Все это время она бесстрашно наблюдала за оператором, который снимал видео с совой в главной роли.

Как отметили в Институте биологии Коми НЦ УрО РАН, в нахождении сов в черте города нет ничего удивительного. Например, в столице Коми часто можно встретить длиннохвостую неясыть (крупная сова) и несколько видов мелких сов. На окраинах города также встречаются дербник (мелкий сокол) и пустельга.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» построил цифровую сеть в селе Визинга Республики Коми
В Шиесе начали строительство линии электропередач
Четвертая промышленная революция уже началась
Интинский праздник оленеводов стал финалистом всероссийской туристической премии
Опасная аренда: за сутки три жителя Коми стали жертвами квартирного вопроса
Сыктывкарец не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «попутчика»
Градус поднимется, снег будет падать: прогноз погоды для жителей Коми
В Сыктывкаре горело производственное помещение с пятью людьми внутри
На трассе Сыктывкар – Ухта опрокинулся Renault: пострадали двое
Перед Новым годом в Сыктывкаре установят арт-объект и прожекторы
В субботу в Коми снег и дожди
На выходных жители Коми отдохнут от дождей и снега
Интинцы будут требовать новые рабочие места на митинге
За утонувшего вахтовика в бассейне Усинска ответит директор спортшколы
Верховный суд Коми оставил Василия Гончаренко в СИЗО до 24 ноября
Жители Коми в соцсетях просят наградить участковых, поймавших кожвинских убийц
Воркутинка получила штраф в размере 100 тысяч рублей за «помощь» украинцам
В Сысольском районе пьяный водитель вылетел в кювет
Стали известны подробности задержания подозреваемых в убийстве в Кожве
В Печоре женщина на иномарке сбила пешехода
В воскресенье в Коми дожди и снег
Для участников вокального конкурса за приз Ольги Сосновской подняли возрастную планку
Кожвинских изуверов поймали
Часть сыктывкарских автобусов будет ездить по другим маршрутам
Жители Кожвы: «Трагедия назревала давно»