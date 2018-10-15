«Ростелеком» построил цифровую сеть в селе Визинга Республики Коми

СЕГОДНЯ 17:16 2018-10-15T17:16:49+03:00

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К началу октября «Ростелеком» завершил строительство цифровой сети в селе Визинга Республики Коми. Подключить высокоскоростные услуги компании по технологии PON* могут 1469 семей административного центра Сысольского района.

Теперь абоненты могут пользоваться «Домашним интернетом» на скорости до 200 Мбит/с с бесплатным Wi-Fi и «Интерактивным ТВ».

«Интерактивное ТВ» – это более 230 телеканалов в цифровом качестве и интерактивные сервисы. С помощью «Управления просмотром» можно записать, перемотать, поставить на паузу фильм или передачу. «Мультискрин» объединяет в единый аккаунт до пяти гаджетов: если на телевизоре включить паузу, на любом мобильном устройстве видео будет доступно с того же места. «Родительский контроль» ограничивает доступ детей к нежелательному ТВ-контенту: продолжительность нахождения перед телевизором, время его включения, доступность телеканалов настраиваются по желанию взрослых. В сервисе «Видеопрокат» в HD-качестве доступны киноновинки и культовые фильмы.

Дополнительно к услуге «Домашний интернет» доступны опции «Фиксированный IP» (предоставление статического IP-адреса), «Антивирус» (надежная защита компьютера с помесячной оплатой), «Ребенок в доме» (ограничение доступа к нежелательным сайтам) и другие.

«По всей республике услугами по технологии PON пользуются уже больше 71 тысячи абонентов. Это жители городов Сыктывкар и Ухта, поселков Нижний Одес и Усогорск. Теперь добавилось и село Визинга, – отметил директор Коми филиала ПАО «Ростелеком» Александр Хуциев. – Мы реализовали первый этап цифровизации райцентра – модернизовали сеть для многоквартирных домов села. Вторым этапом мы рассматриваем возможность строительства PON-сети для частных домов».

Оставить заявки на подключение услуг компании «Ростелеком», а также уточнить возможности подключения можно по круглосуточному телефону 8-800-1000-800 (звонок бесплатный) и на сайте www.komi.rt.ru.

*PON (Passive optical network) – технология пассивных оптических сетей, где используется один приемопередающий модуль OLT, находящийся на станции провайдера, для передачи информации множеству абонентских устройств ONT, установленных в домах абонента. Одно ONT-устройство позволяет подключать сразу несколько услуг, например, телевидение, телефонию и доступ в интернет. Распределительная сеть доступа PON представляет экономичный способ обеспечить широкополосную передачу информации. При этом архитектура PON обладает необходимой эффективностью наращивания узлов сети и пропускной способности, в зависимости от настоящих и будущих потребностей абонентов.