В Воркуте объявили актированный день для всех школьников

16 Окт. 09:31 2018-10-16T14:28:37+03:00

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В Воркуте из-за шкалистого ветра дети с 1 по 11 классы, а также студенты 1 и 2 курсов сузов будут сидеть дома, пока погода не нормализуется. Правда, первый в этом учебном сезоне актированный день в октябре удивил жителей заполярного города.

Плохая погода в Воркуте сегодня, 16 октября, заставляет школьников лишний день провести дома. Многие из них даже не верили, что актированный день возможен во второй месяц учебного года.

- Пока ждала автобус отправляла детишек с остановки домой. Малыши радостно уходили. Старшеклассники же сначала удивленно на меня смотрели, потом лезли в телефоны, чтобы проверить информацию, а затем уходили, - рассказала воркутинка Владислава Д.

Действительно, актированный день в Воркуте – это не ошибка, а необходимость:

- Из-за сильного ветра с порывами до 22 м/с отменяются занятия учащихся в первую смену с 1 по 11 классы и студентов 1 и 2 курсов дневного отделения средне-специальных учебных заведений на базе 9 классов, - сообщает Управление по делам ГО и ЧС города.