В Воркуте замдиректора школы собрала банду и за взятки «присваивала» инвалидность

16 Окт. 12:33 2018-10-16T12:39:04+03:00

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Следователи Коми возбудили уголовное дело в отношении замдиректора школы № 14, руководителя Бюро медико-социальной экспертизы № 2 и заместителя главного врача по лечебной работе Воркутинского центра профессиональной патологии. Вместе со своими «товарищами» они вымогали деньги за присвоение «тяжелых» степеней инвалидности.

По имеющейся информации, в течение двух лет, с 2016 по 2018 год, участники ОПГ, которую создала заместитель директора школы, систематически получали денежную мзду от людей за необоснованное завышение степени тяжести заболеваний. После этого взяткодателям присваивали более «денежную» степень инвалидности. Общая сумма взяток пока уточняется.

Сейчас замдиректора школы и руководитель Бюро заключены под стражу, а заместитель главного врача находится под домашним арестом.

Следователи также возбудили уголовные дела в отношении четырех поддельных инвалидов.