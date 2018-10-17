Для отцов в Коми установили ежегодный праздник

СЕГОДНЯ 11:32 2018-10-17T11:32:55+03:00

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Сегодня, 17 октября, в Коми установили новый праздник - День отца. Такой указ подписал глава региона Сергей Гапликов.

Хотя в России День отца пока не утвердили на федеральном уровне, тем не менее многие регионы отмечают этот праздник уже много лет. Например, в Волгограде почитают всех пап 1 ноября с 2008 года, в Алтайском крае – в последнее воскресенье апреля с 2009 года, в Архангельской области - в конце ноября с 2009 года, в Санкт-Петербурге и Москве - в третье воскресенье июня.

Теперь свой республиканский праздник появился и у отцов Коми. Этот родительский праздник будет отмечаться ежегодно в последнее воскресенье октября. Выбор даты связан с тем, что она приближена ко дню рождения многодетного отца, благоверного князя Дмитрия Донского (25 октября по новому стилю).

Во многих регионах в День папы устраиваются квесты и праздничные гуляния, а администрации присуждают денежные премии многодетным отцам. В какой форме будет отмечаться этот праздник в Коми, пока неизвестно. Обеспечить организацию и проведение мероприятий, посвящённых Дню отца, сейчас поручили Министерству труда, занятости и социальной защиты РК.

Между тем, 19 июня 2018 года с инициативой о создании в России праздника "День отца" уже выходил Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. Однако закон принят не был.