В парламенте Коми появятся два новичка

СЕГОДНЯ 11:08 2018-10-18T11:17:59+03:00

Галина Нагаева от ЛДПР и Михаил Серов от "ЕР"

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На следующей неделе в Госсовете Коми вручат удостоверения депутатов Галине Нагаевой и Михаила Серова. Первая займет единственное место во фракции ЛДПР, а второму парламентарию предтосит работать во фракции "Единая Россия". Пока Нагаева и Серов получили временные удостоверения депутатов Государственного совета Коми в Избирательной комиссии РК.

Напомним, два места в парламентском корпусе стали вакантными в связи со сложением полномочий депутатом от "ЕР" Александром Лейфридом и либерал-демократом Михаилом Брагиным (был осужден по статье Уголовного Кодекса РФ).

На следующей неделе, 25 октября, депутаты Госсовета Коми соберутся на очередное заседание осенней сессии. Народные избранники поздравят своих вновь прибывших коллег.