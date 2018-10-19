2018-10-19T09:25:01+03:00
Общество

То дождь, то снег: в Коми задержится теплая погода

О приближающейся холодной поре напоминает лишь мокрый снег
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Коми удерживается теплая плюсовая температура. В воздухе не пахнет зимой, а о приближающейся холодной поре напоминает лишь мокрый снег.

По информации Коми ЦГМС, в большинстве населенных пунктов региона температура в ближайшие дни приближается к нулю. Тепло будет в Сыктывкаре, Ухте и Троицко-Печорске. Зима напомнит о себе лишь мокрым снегом вперемешку с дождем.

- В Сыктывкаре и Объячево днем будет тепло +8...+10 °C, но облачно, временами дождь.

- В Ухте и Троцко-Печорске +4...+6 °C, дождь, мокрый снег.

- В Усинске и Печоре днем ожидают 0...+2 °C, снег и дождь.

- В Вуктыле чуть теплее +2...+4 °C, дождь со снегом.

- В Инте днем -1...+1 °C, снег и дождь.

- В Воркуте ожидают -1...-3 °C, днем небольшой снег.

- В Усть-Цильме +1...+3 °C, небольшой мокрый снег.

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