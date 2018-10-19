2018-10-19T21:24:27+03:00
Звезды

В Сыктывкаре съедутся режиссеры и преподаватели кино из Венгрии и Эстонии

В столице Коми пройдет II кинофестиваль финно-угорских народов
Дарья ЮДИНА
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С 30 октября по 2 ноября в Сыктывкаре состоится II кинофестиваль финно-угорских народов. В рамках этого фестиваля столицу региона приедут кинодеятель из Венгрии и Эстонии.

Эстонскую творческую дистанцию представят Димитрий Миронов, советник по вопросам культуры Посольства Эстонии в Москве и директор Института кино Эстонии Эдит Сепп, который выступит с лекциями об истории своего национального кинематографа в Технопарке «Кванториум» и Колледже искусств Республики Коми. От венгров выступит кинорежиссер и преподаватель Метрополитен-университета Даниэль Эрдейи.

В день открытия в 14 часов в актовом зале Музея истории просвещения Коми края СГУ имени Питирима Сорокина участники встречи увидят фильм «Георг» («Georg») совместного производства Эстонии, Финляндии и России. На следующий день в Центре культурных инициатив «Югор» покажут фильм «Тайное общество Супилинна» и подведут итоги конкурсов любительских видеороликов «Моя КИНОлетоPEACE – 2018» и «В ракурсе закона». Там же состоится творческая встреча с Даниэлем Эрдейи и демонстрация короткометражного игрового фильма «411-Z».

1 и 2 ноября кинопоказы в Центре культурных инициатив "Югор" продолжатся. 1 ноября там будет транслироваться эстонский фильм «Лотте и тайна лунного камня» и пройдут кинопоказы финской программы. 2 ноября юных зрителей ждёт детская программа анимационного кино финно-угорских народов России.

В этот же день киноплощадка развернётся в Финно-угорском культурном центре. Зрители увидят этнографические фильмы «Коми. Наследники древних традиций» и «Эстонцы. Крымская история» (созданные Центром) и фильм «Электричество» Вениамина Тронина из Удмуртии.

Кроме Сыктывкара, фестивальные фильмы можно будет увидеть в ухтинском дворце культуры, Доме культуры поселка Водный, кинотеатре «Мир» в Визинге, объячевском Доме кино и досуга, Усть-Цильме и Койгородке.

Вход на все мероприятия свободный. Запись по телефону 31-09-59.

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