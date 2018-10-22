2018-10-22T16:07:49+03:00
Общество

Пять человек пострадали при столкновении двух машин под Ухтой

Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото ГИБДД УхтыФото ГИБДД Ухты
Изменить размер текста:

В Ухте в результате столкновения Kia Ceed и ВАЗ пострадали пять человек. В том числе, младенец 2018 года рождения, сообщает ГИБДД по Коми. Все пострадавшие госпитализированы.

ДТП произошло сегодня, 22 октября, около 10:22, когда водитель Kia Ceed на подъезде к поселку городского типа Ярега, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения. В результате маневра иномарка столкнулась с ВАЗ-21150 по управлением водителя 1954 года рождения.

По предварительным данным пять человек получили травмы различной степени тяжести. Все они госпитализированы. Пассажирка ВАЗа - малышка 2018 года рождения - находилась на заднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве, но не была пристегнута ремнем безопасности. В результате столкновения младенец получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму живота.

Водителя ВАЗа тоже госпитализировали с диагнозом - сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей лица и грудной клетки, ушиб голени. Еще одна пассажирка отечественного авто - женщина 1985 года рождения - госпитализирована с диагнозами сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, резаные раны лица.

Кроме того в ДТП пострадали два пассажира Kia Ceed. Девушка 1986 года рождения находилась на заднем сидении, но пристегнута не была. Она получила закрытый перелом костей носа, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму. Парень 1997 года рождения находился на заднем пассажирском сидении слева. Он также не был пристегнут ремнем безопасности. Диагноз: амнезия, ушиб правого виска, ушиб груди слева.

Фото ГИБДД Ухты: место столкновения

Фото ГИБДД Ухты: место столкновения

Фото ГИБДД Ухты

Фото ГИБДД Ухты

Фото ГИБДД Ухты: место столкновения

Фото ГИБДД Ухты: место столкновения

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Коми на 4% повысят социальные выплаты
В Коми продавцов сигарет оштрафовали почти на 600 тысяч
Жительница Сыктывкара покинула шоу «Пацанки»
В воскресенье в Коми похолодает
В Сысольском районе из-за животного опрокинулась «Газель»
Сыктывкарка решила взять кредит через интернет и лишилась денег
В Сыктывкаре экстренно сел самолет, летевший в Якутск
В субботу в Коми снег и дождь
В Сыктывкаре съедутся режиссеры и преподаватели кино из Венгрии и Эстонии
То дождь, то снег: в Коми задержится теплая погода
Экс-мэр Сыктывкара Роман Зенищев выйдет на свободу через два года
В Усть-Вымском районе прокуратура через суд требует ликвидировать 15 несанкционированных свалок
В парламенте Коми появятся два новичка
Гаражам быть: в местечке Кочпон-Чит построят объект, несмотря на протест сыктывкарцев
Для отцов в Коми установили ежегодный праздник
В Воркуте замдиректора школы собрала банду и за взятки «присваивала» инвалидность
В пригороде Сыктывкара волки утащили домашнего любимца
В Воркуте объявили актированный день для всех школьников
ГИБДД по Сыктывкару предупреждает: бойтесь тумана и гололеда
«Ростелеком» построил цифровую сеть в селе Визинга Республики Коми
В Шиесе начали строительство линии электропередач
Ухтинцы опубликовали видео совы, сидевшей у подъезда многоэтажки
Четвертая промышленная революция уже началась
Интинский праздник оленеводов стал финалистом всероссийской туристической премии
Опасная аренда: за сутки три жителя Коми стали жертвами квартирного вопроса