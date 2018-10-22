Пять человек пострадали при столкновении двух машин под Ухтой

СЕГОДНЯ 15:47 2018-10-22T16:07:49+03:00

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В Ухте в результате столкновения Kia Ceed и ВАЗ пострадали пять человек. В том числе, младенец 2018 года рождения, сообщает ГИБДД по Коми. Все пострадавшие госпитализированы.

ДТП произошло сегодня, 22 октября, около 10:22, когда водитель Kia Ceed на подъезде к поселку городского типа Ярега, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения. В результате маневра иномарка столкнулась с ВАЗ-21150 по управлением водителя 1954 года рождения.

По предварительным данным пять человек получили травмы различной степени тяжести. Все они госпитализированы. Пассажирка ВАЗа - малышка 2018 года рождения - находилась на заднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве, но не была пристегнута ремнем безопасности. В результате столкновения младенец получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму живота.

Водителя ВАЗа тоже госпитализировали с диагнозом - сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей лица и грудной клетки, ушиб голени. Еще одна пассажирка отечественного авто - женщина 1985 года рождения - госпитализирована с диагнозами сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, резаные раны лица.

Кроме того в ДТП пострадали два пассажира Kia Ceed. Девушка 1986 года рождения находилась на заднем сидении, но пристегнута не была. Она получила закрытый перелом костей носа, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму. Парень 1997 года рождения находился на заднем пассажирском сидении слева. Он также не был пристегнут ремнем безопасности. Диагноз: амнезия, ушиб правого виска, ушиб груди слева.

Фото ГИБДД Ухты: место столкновения

Фото ГИБДД Ухты