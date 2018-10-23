Следователи назвали официальную причину смерти 77-летней сыктывкарки на улице

СЕГОДНЯ 11:07 2018-10-23T11:08:19+03:00

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77-летняя ветеран педагогического труда и отличник народного просвещения Елизавета Лукина погибла от переохлаждения, сообщает «Комионлайн» со ссылкой на СУ СК по Коми.

Следователи провели проверку и выяснили, что нет криминала в деле по факту обнаружения трупа пожилой сыктывкарки на улице. Бабушка, которая страдала потерей памяти, погибла от переохлаждения.

Напомним, Елизавета Яковлевна ушла из дома 8 октября. Родные и близкие женщины забили тревогу и организовали поиски. Паралелльно пожилую женщину искали полицейские. 13 октября стражи правопорядка нашли тело бабушки в районе улиц Маркова и Колхозной.

- Однажды эта бабушка ночевала у нас в подъезде дома по улице Коммунистической. Мы ее накормили горячим. Было понятно, что у пенсионерки не все хорошо хотя бы потому, что она была в разных ботинках, - сообщила сыктывкарка Наталия З. в группе «Лиза Аллерт в Коми».