Сыктывкарские врачи борются за жизнь младенца, пострадавшего в ДТП под Ухтой

24 Окт. 12:54 2018-10-24T13:00:35+03:00

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Пострадавшего в аварии под Ухтой младенца санавиацией доставили в Сыктывкар. За жизнь ребенка борются врачи, сообщает Минздрав по Коми.

Малышка находится в реанимации Республиканской детской клинической больницы. По информации Минздрава по Коми, состояние младенца остается тяжелым. Как сообщало ГИБДД по Ухте, девочка 2018 года рождения находилась на заднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве, но не была пристегнута ремнем безопасности. В результате столкновения малышка получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и тупую травму живота.

Напомним, что ДТП произошло сегодня, 22 октября, около 10:22, когда водитель Kia Ceed на подъезде к поселку городского типа Ярега, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения. В результате маневра иномарка столкнулась с ВАЗ-21150 по управлением водителя 1954 года рождения. В результате столкновения пострадали шесть человек.