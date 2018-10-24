В Сыктывкаре иномарка наехала на коляску, в которой находился годовалый малыш

24 Окт. 15:24 2018-10-24T15:54:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня днем в Сыктывкаре произошло ДТП, в котором пострадал двухлетний ребенок. В 12:15 66-летний водитель, управляя автомашиной Volkswagen Touareg при заезде с проезжей части улицы Морозова в дворовую территорию д. 104 по улице Морозова наехал на детскую коляску, в которой находился ребенок 2017 года рождения. 28-летняя мама, которая везла коляску по тротуару, не пострадала.

Предварительно у ребенка диагностировали черепно-мозговую травуа и сотрясение головного мозга, однако госпитализация ему не потребовалась, сообщает ГИБДД УМВД по Сыктывкару.