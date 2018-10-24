В Сыктывкарском горсуде сработала пожарная сигнализация

СЕГОДНЯ 16:18 2018-10-24T16:52:45+03:00

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Сегодня в самый разгар рабочего дня, примерно в 15 часов 30 минут, в Сыктывкарском городском суде сработала пожарная сигнализация. В связи с чем все участники процессов - судьи, свидетели, подозреваемые и наблюдатели - срочно покинули здание суда.

Подозреваемые вышли на улицу по черной лестнице в сопровождении полиции, а все участники процессов и сотрудники инстанции эвакуировались по двум лесницам в здании. Люди простояли на улице примерно пять минут, а затем работа суда возобновилась. По словам работников суда, это плановые учения по эвакуации.

Напомним, в истории нового здания Сыктывкарского горсуда - это уже вторая эвакуация по причине сработавшей пожарной сигнализацией. В первый раз люди экстренно покинули суд 14 июня. Любопытное совпадение: сигнал тревоги прозвучал тоже во второй половине дня.