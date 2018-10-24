В Минобре Коми разъяснили ситуацию с низкими зарплатами воспитателей детсадов

24 Окт. 16:23 2018-10-24T16:23:52+03:00

В ведомстве отметили ряд факторов, которые влияют на итоговую сумму

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Активисты Общероссийского народного фронта и фонда «Национальные ресурсы образования» провели опрос среди 1200 воспитателей в 78 регионах России. Большинство опрошенных рассказали, что их зарплата ниже средней по региону и составляет лишь 88,5% от средней зарплаты в сфере общего образования.

Кроме того, выяснилось, что более 85% воспитателей трудится сверхурочно, а половина опрошенных, чтобы получить премию, вынуждена заниматься работой, которая не входит в их должностные обязанности (например, уборкой). Кроме того, сотрудники детсадов регулярно приобретают игрушки и канцтовары за свой счет. В учреждениях Республики Коми воспитатели признались, что получают на руки 5968 рублей рублей в месяц.

В Минобре Коми пояснили, что озвученная сумма может быть обусловлена неполной занятостью педагогического работника, либо с не выполнением нормы рабочего времени в месяце (например, находился в отпуске, на больничном, и т.д.).

- Индивидуальный уровень оплаты труда каждого работника зависит от профессиональных качеств, сложности и условий выполняемой работы, стажа работы, хозяйственной деятельности предприятия, - подчеркнули в профильном министерстве.

Конкретные размеры выплат стимулирующего характера работнику, в том числе надбавок за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых работ, премиальных выплат, определяются учреждениями самостоятельно (с учетом мнения представительных органов работников - профсоюзов, советов трудовых коллективов) в пределах утвержденного планового фонда оплаты труда учреждения с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы. Фонд стимулирующих выплат (включая премиальные выплаты) относится к негарантированной части заработной платы.

Указанные доплаты, а также их размер, устанавливаются приказом руководителя учреждения.