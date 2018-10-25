В Ухте неизвестный украл из магазина деньги на благотворительность

СЕГОДНЯ 13:59 2018-10-25T13:59:07+03:00

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Ухтинцы сообщают в соцсетях о молодом человеке, который похитил из магазина ящик, в котором находились деньги на благотворительность.

- Многие знают, что в магазинах города стоят ящики для сборов денег деткам, которые нуждаются в финансовой помощи для лечения! В одном из таких магазинов молодой человек украл ящик с деньгами, - возмущаются жители Ухты.

Некоторые вспомнили, что видели юношу на остановке, которая находится недалеко от магазина. Там он часто просит деньги у прохожих, которые, якобы, нужны ему на автобус до поселка Водный.

- Кто его увидит, в коем случае не давайте ему денег, так как это уже длительное время его заработок, - предупреждает автор поста.

На кадрах видно, что молодой человек заходит в магазин несколько раз. Сначала он просто потряс ящик с благотворительностью, чтобы убедить, что там есть деньги, а затем зашел повторно и украл коробку.