2018-10-26T10:43:49+03:00
Общество

В последние выходные октября Коми накроют осадки

Температура опустится ниже нуля
Ольга СОЛОВЕЙ
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В выходные характер погоды в Коми изменитсяВ выходные характер погоды в Коми изменитсяФото: Архив "КП"
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ЦГМС Коми напоминает, что в октябре в республике была устойчиво-теплая погода. За прошедший период средняя температура оказалась выше многолетних значений на 3С, на крайнем северо-востоке, от Инты до Воркуты, несмотря на наличие снега, отклонение наибольшее, 4С. На 40% больше нормы выпало осадков в Усть-Вымском и Удорском районах, на остальной территории — в основном в пределах обычных значений.

В заключительные дни октября характер погоды в нашем регионе заметно изменится. Перемены от осени к предзимью принесет южный циклон, под влияние которого территория попала с четверга. Уже в субботу наша территория окажется в его тыловой части, с северо-западными ветрами начнет поступать арктический воздух. Температура воздуха опустится до 0...-5С. Повсеместно дождь перейдет в снег. Местами сформируется снежный покров, на дорогах будет скользко.

В субботу непогода накроет крайние северо-восточные районы. Там, ближе к центру циклона, ожидаются интенсивные осадки смешанного вида, порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха прогнозируется от -2С до +1С. В воскресенье погода улучшится, но похолодает до -3...-8С.

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