Минздрав Коми: «Состояние младенца, пострадавшего в ДТП под Ухтой, по-прежнему тяжелое»

СЕГОДНЯ 14:14 2018-10-26T14:14:02+03:00

За жизнь малышки уже несколько дней борются врачи

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Состояние пострадавшего в аварии под Ухтой младенца по-прежнему остается тяжелым. За жизнь малышки уже несколько дней борются врачи, сообщает Минздрав по Коми.

Пострадавшую в ДТП под Ухтой девочку-грудничка срочно перевезли в Сыктывкар вертолетом санавиации. Малышка находится в реанимации Республиканской детской клинической больницы. По состоянию на пятницу, 26 октября, состояние младенца остается тяжелым.Напомним, что девочка находилась на заднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве, но не была пристегнута ремнем безопасности. В результате столкновения малышка получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и тупую травму живота.

Напомним, что ДТП произошло сегодня, 22 октября, около 10:22, когда водитель Kia Ceed на подъезде к поселку городского типа Ярега, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения. В результате маневра иномарка столкнулась с ВАЗ-21150 по управлением водителя 1954 года рождения. В результате столкновения пострадали шесть человек.