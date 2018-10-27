В Усинском районе погиб водитель "Нивы", вылетевшей в кювет

27 Окт. 16:27 2018-10-27T16:27:24+03:00

Фото: "ГИБДД МВД по Республике Коми" в соцсети "Вконтакте" Фото: Алиса КОЗЛОВА

Он скончался в медпункте

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В селе Мутный материк, которая находится в 100 километрах от Усинска, произошло ДТП с летальным исходом: погиб водитель "Нивы", вылетевшей в кювет.

Авария произошла примерно в 10:40 на улице Центральной. Водитель автомобиля "Нива" не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

В результате происшествия пострадал водитель - мужчина примерно 27 лет. Пострадавшего на скорой помощи отвезли в медфельшерский пункт в селе Мутный материк. Водитель скончался от полученных травм.

Об этом сообщается в группе "ГИБДД МВД по Республике Коми" в соцсети "Вконтакте".