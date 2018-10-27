В Усинском районе погиб водитель "Нивы", вылетевшей в кювет
Он скончался в медпункте
Фото: "ГИБДД МВД по Республике Коми" в соцсети "Вконтакте"Фото: Алиса КОЗЛОВА
Изменить размер текста:
В селе Мутный материк, которая находится в 100 километрах от Усинска, произошло ДТП с летальным исходом: погиб водитель "Нивы", вылетевшей в кювет.
Авария произошла примерно в 10:40 на улице Центральной. Водитель автомобиля "Нива" не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.
В результате происшествия пострадал водитель - мужчина примерно 27 лет. Пострадавшего на скорой помощи отвезли в медфельшерский пункт в селе Мутный материк. Водитель скончался от полученных травм.
Об этом сообщается в группе "ГИБДД МВД по Республике Коми" в соцсети "Вконтакте".