2018-10-29T13:24:56+03:00
Общество

Стало известно, сколько заработали медики Коми в 2018 году

По данным Комистата, их зарплаты близки к 90 тысячам рублей
Ольга СОЛОВЕЙ
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Вслед за педагогами стало известно, сколько в Коми зарабатывают работники медицинской сферы. Об этом говорится в докладе Комистата. Согласно документу, врачи и работники медицинских организаций с высшим образованием зарабатывали в период с января по сентябрь этого года 88 908 рублей. Средний медицинский (фармацевтический) персонал - 45 992 рубля, младший - 42 776 руб.

В тоже время у работников учреждений культуры эта цифра достигла 44 311 рублей, а у научных сотрудников - 77 552 рубля.

В тоже время средняя зарплата педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, за первые девять месяцев года составила 46 310 рублей.

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