По вине пьяного водителя в Ухте погиб его пассажир

30 Окт. 10:11 2018-10-30T10:51:38+03:00

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Вчера вечером на дороге Ухта-Дальний произошло смертельное ДТП. 24-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2110, не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в ВАЗ-2114. После этого «десятка» столкнулась с Skoda Octavia, сообщает УГИБДД по Коми.

В результате 27-лений пассажир ВАЗа-2110 скончался на месте до приезда скорой. У водителя автомобиля закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и переломом ребер. Его госпитализировали.

Травмы получил и водитель ВАЗа-2114. У 31-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и перелом. Его пассажир, 36-летний мужчина, получил черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибы. Госпитализация ему не потребовалась. Водителя Skoda госпитализировали с переломами.

Виновник аварии в течение года к ответственности не привлекался, прав на управление автомобилем у него нет. В момент ДТП был пьян.