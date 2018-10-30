В Коми произошло тройное ДТП, где все водители - женщины

30 Окт. 15:21 2018-10-30T15:59:51+03:00

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В Печоре произошло тройное ДТП с участием санитарной машины скорой помощи. Все участники аварии – женщины, сообщают в группе «Сейчас в Печоре».

ДТП произошло на пересечении улицы Гагарина и Ленинградской в Печоре сегодня, 30 октября, около 12:00. Пока в сводки ГИБДД эта авария не попала. Не исключено, что все участники аварии решили вопросы мирным путем согласно европротоколу.

Очевидцы необычного тройного ДТП размещают многочисленные фото в соцсетях: с одной стороны Chevrolet санитарная машина, с другой – Hyundai Getz. Как они не поделили дорогу, неизвестно. Результат аварии – помятый бок Chevrolet. Как уверяют местные жители, все участник аварии – автоледи

- В этом месте все нарушают: водители скоростной режим не держат, пешеходы вынуждены переходить дорогу на свой страх и риск. Переход расположен только на стороне ресторана, - пишут местные жители.

Косвенной причиной ДТП могла стать погода. Утро 30 октября запомнилось местным жителем туманом и гололедицей.