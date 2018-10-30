Полиция не будет наказывать интинку, заморившую домашних животных голодом

СЕГОДНЯ 15:59 2018-10-30T16:21:03+03:00

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В МВД по Коми сообщили, что по факту голодной смерти животных в Инте, возбуждать уголовное дело не будут.

Фото: "ВКонтакте"

Напомним, что в октябре в одной из интинских квартир нашли трупы нескольких домашних животных: Наталья Ильичёва, вернувшись домой, узнала, что все её питомцы умерли голодной смертью. Женщина, которой она поручила ухаживать за своими животными (пятью попугаями дорогих пород, вороненком и двумя собаками) препоручила это дело 15-летней дочери. Несмотря на то, что за уход Наталья заплатила деньги и вдобавок оставила корм, птицами и собаками не занимались. Факт их голодной смерти подтвержден документально:

— У меня на руках есть заключения, подтверждающие то, что мои питомцы умерли от истощения. Мне прислали письмо о том, что идет проверка: возбудить уголовное дело могут по двум статьям — «Жестокое обращение с животными» и «Причинение материального ущерба», — сообщила Наталья Ильичёва.

Тем не менее, в возбуждении уголовного дела отказали. В МВД по Республике Коми сообщили, что поводом для отказа стало отсутствие состава преступления:

Одной из собак должно было исполниться 14 лет, другой - 9 лет.

— В отношении женщины, которой передала ключи заявительница, в возбуждении уголовного дела отказано. У неё не было злого умысла, она не могла полагать, что ребенок не выполнит поручение. В отношении девочки в возбуждении уголовного дела отказано, потому что она не достигла возраста привлечения к ответственности. Пострадавшая в гражданско-правовом порядке может через суд добиться возмещения материального и морального ущерба, но уже самостоятельно.

Наталья Ильичёва не собирается оставлять это дело так:

— Это жестокое обращение с животными — их заморили голодом, они мучились. Я лишилась членов семьи, теперь постоянно к врачу хожу. Одной собаке должно было 14 лет исполниться, другой — девять лет. Человек должен понести ответственность! - сказала хозяйка погибших животных.