2018-10-31T10:06:36+03:00
Общество

В Сергиевом Посаде пенсионер из Коми осквернил памятник Ленину

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Фото Российская газетаФото Российская газета
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В центре Сергиева Посада пожилой вандал из Республики Коми разрисовал красной краской памятник вождю мирового пролетариата, сообщает «Росийская газета».

61-летнего пенсионера – уроженца села Ижма – задержали в подмосковном городе после того, как он «украсил» памятник Ленину хулительными надписями. Как сообщают в ГУ МВД Подмосковья, дознаватели районного отдела полиции возбудили уголовное дело по 214 статье УК РФ - «Вандализм». Подозреваемому грозит лишение свободы до 3 лет, пока с него взяли подписку о невыезде.

Неизвестно, какими мотивами руководствовался пожилой мужчина. Знаменательно, что его акт протеста состоялся в День памяти жертв политических репрессий. Жители Ижмы неоднозначно отнеслись к сомнительной славе своего земляка:

- Или он жил ненавистью к советской власти все эти годы. Или просто выживший из ума человек, - делятся мыслями на этот счет местные жители.

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