Жительница Воркуты: «Охранник избил ребенка палкой с гвоздями»

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-31T13:24:58+03:00

Местные жители уверены, что эта история не соответствует истине

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Анонимный пользователь соцсетей сообщил, что охранник закрытого объекта в Воркуте– ГЭП №12 – избил палкой с гвоздями ребенка. Однако местные жители уверены, что эта история не соответствует истине.

Гневный комментарий, подкрепленный фото кровоподтеков на лице ребенка, появился в сети вчера, 30 октября. Родитель пишет, что из-под земли достанет обидчика сына. Мэр Воркуты Игорь Гурьев под комментарием анонима посоветовал обратиться в травмпункт, чтобы зафиксировать побои, а затем написать заявление в полицию.

Однако местные жители усомнились в правдивости опубликованной истории. По словам местных, побои палкой с гвоздем оставляют колотые раны, а не кровоподтеки. К тому же, незаконное проникновение мальчишек на охраняемый объект – это правонарушение, за которое родителям несовершеннолетних также следует ответить.

История остается неоднозначной. Правду смогут прояснить показания прямых свидетелей или записи с камеры наблюдения.