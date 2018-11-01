2018-11-01T14:54:59+03:00
Происшествия

Появилось видео с места смертельного ДТП в Сысольском районе

Аварию спровоцировал водитель лесовоза
Ольга СОЛОВЕЙ
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ДТП Сысольский район.

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Стало известно, что в смертельной аварии, которая произошла сегодня в Сысольском районе, виноват водитель лесовоза. Об этом предварительно сообщает ГИБДД по Коми. Напомним, сегодня, 1 ноября, между селом Межадор и поселком Первомайский столкнулись два большегруза. Фура, принадлежащая сети «Магнирт» направлялась из Сыктывкара в Киров, лесовоз марки Volvo ехал ей навстречу. В какой-то момент водитель лесовоза выехал на «встречку». Он погиб на месте.

- У одной фуры полностью разворочена кабина. На дороге – бревна. Их сейчас как раз убирают. На месте работают сотрудники ГИБДД и медики скорой, - рассказал «Комсомолке» очевидец ДТП.

Обстоятельства ДТП выясняются. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

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