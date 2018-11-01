В Сыктывкаре завершена реконструкция моста через реку Човью

СЕГОДНЯ 15:56 2018-11-01T16:04:37+03:00

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Вчера администрацией города был подписан акт приемки второй очереди объекта в эксплуатацию. Первая очередь моста была сдана в сентябре 2016 года.

Окончание работ произведено генеральным подрядчиком - ООО «Комистроймост» из Ухты - строго в указанный в муниципальном контракте срок. Движение по новому мосту на автомобильной дороге Сыктывкар – Эжвинский район будет открыто 7 ноября 2018 года после проведения обязательных работ по организации движения – завершения установки и подсветки дорожных знаков, освещения разделительной полосы.

Напомним, что работы выполнялись с октября 2017 года по октябрь 2018 года.

Протяжённость моста 103 метра, вместе с подъездными путями – порядка 650 метров. Смонтировано более 930 м³ сборных железобетонных конструкций, залито 365 м³ монолитного железобетона. Уложено 9178 м² асфальтового покрытия. На всём протяжении моста установлены ограждающие конструкции и 16 опор наружного освещения.

Цена муниципального контракта на реализацию второй очереди проекта по реконструкции моста через р. Човью на автомобильной дороге «Сыктывкар-Эжвинский район» составляет 125,9 млн рублей, из них 66 миллионов рублей выделено из средств бюджета Сыктывкара и 60 – из средств республиканской казны.