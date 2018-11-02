В лесах Коми при загадочных обстоятельствах пропал молодой мужчина

СЕГОДНЯ 09:43 2018-11-02T09:49:41+03:00

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В Княжпогостком районе Коми ищут Сергея Перлова, который ушел в лес без одежды и не вернулся. Его ищут всем районом, распространяя листовки и собирая на поиски.

Сергей уехал на работу на лесную делянку, расположенную в поселке Весляна, сообщают «Георгиевские волонтеры». С 25 октября о нем нет никаких известий. Сотрудники ОВМД на месте работы пропавшего недалеко от делянки нашли его одежду – брюки и футболку.

Люди сообщают, что Сергей ушел в лес практически без одежды не в совсем адекватном состоянии. Мужчина – сирота, у него есть двое детей. Каждый день в лесах около Емвы проходят поиски. Пока они не увенчались успехом.

- Мы продолжаем искать Сергея. Поиск ведёт Михаил Коршуневский. Кто может помочь в поисках, звоните 89225896981 или 89048699453, - пишут родные и близкие пропавшего.

Приметы:

Рост 1850190 см, светлые волосы, голубые глаза, худощавого телосложения, родинка над верхней губой.