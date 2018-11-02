В Коми построят два мусоросортировочных завода

СЕГОДНЯ 11:57 2018-11-02T11:57:29+03:00

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Пока в Коми продолжается усовершенствование новой мусорной реформы, региональный оператор «Ухтажилфонд» уже строит планы на будущее. Как рассказал замдиректор Республиканского центра обеспечения особо охраняемых природных территорий и природопользования Андрей Тотков на прямой линии в Общественной приемной главы Коми, предприятие хочет построить два мусоросортировочных завода в Сыктывкаре и Ухте. Предварительно, строительство начнется в 2019 году, а закончится в 2020 году.

- Это будет сделано для того, чтобы снизить нагрузку на официальные полигоны, - пояснил замдиректор.

Напомним, региональное министерство экономики, ЖКХ и тарифов утвердило новые тарифы на обращение с коммунальными отходами. Для граждан, проживающих в домах с центральным отоплением, стоимость услуги составит 165 рублей. А для селян, чьи дома отапливаются печкой, - 72,08 рублей. Отметим, что плата будет начисляться не по площади квартиры, а на каждого человека, прописанного в ней. Теперь вывоз, транспортировку, сброс и утилизацию отходов будет регулировать один региональный оператор - ООО "Ухтажилфонд".

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