Жители Коми не захотели напрямую летать в Арабские Эмираты

СЕГОДНЯ 16:16 2018-11-02T16:16:31+03:00

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26 октября из Сыктывкара вылетел первый чартерный рейс в Арабские Эмираты. Однако новая туристическая программа не возымела успеха у населения и уже сегодня, 2 ноября, из столицы Коми летит последний прямой рейс в теплые края.

Ранее мы сообщали, что турагенства продают путевки на 6, 7, 10, 12, 16 дней. Цена путевки зависела от программы тура. Отметим, что для россиян виза ставится по прибытии в ОАЭ бесплатно. Первый рейс улетел из Сыктывкара 26 октября и, как рассказал «КП-Коми» один из турагентов Сыктывкара, он был наполовину пуст. В связи с этим туроператор решил отменить всю программу.

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