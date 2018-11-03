В Коми объявлена "ракетная тревога"

СЕГОДНЯ 09:23 2018-11-03T09:25:12+03:00

В зоне падения отделяющихся частей окажутся территории Удорского, Княжпогостского и Корткеросского районов. Фото: Архив "КП"

На территории Удорского, Княжпогостского и Корткеросского районов могут упасть части ракет

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3 ноября с 22:00 до 01:00 с космодрома "Плесецк" в Архангельской области будет произведен пуск ракеты-носителя "Союз-2".

Резервная дата запуска — 4 ноября.

В зоне падения отделяющихся частей окажутся территории Удорского, Княжпогостского и Корткеросского районов.

Традиционно обтекатель ракеты падает в Удорском районе, а первая ступень — на границе Корткеросского и Княжпогостского районов.

Участки падения космического мусора под условным названием "Вашка" (Удорский район) и "Железнодорожный" (Княжпогостский и Корткеросский районы) объявлены временно опасными.

Жителей этих районов просят воздержаться и отказаться от посещения территории возможного падения отделяющихся частей ракет с 3 по 4 ноября.

***Мероприятия проводятся в рамках реализации договора "О порядке и условиях эпизодического использования районов падения отделяющихся частей ракет на территории Республики Коми", заключенного 9 февраля 2004 года между Правительством Республики Коми и Министерством обороны Российской Федерации.

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