В Коми объявлена "ракетная тревога"
3 ноября с 22:00 до 01:00 с космодрома "Плесецк" в Архангельской области будет произведен пуск ракеты-носителя "Союз-2".
Резервная дата запуска — 4 ноября.
В зоне падения отделяющихся частей окажутся территории Удорского, Княжпогостского и Корткеросского районов.
Традиционно обтекатель ракеты падает в Удорском районе, а первая ступень — на границе Корткеросского и Княжпогостского районов.
Участки падения космического мусора под условным названием "Вашка" (Удорский район) и "Железнодорожный" (Княжпогостский и Корткеросский районы) объявлены временно опасными.
Жителей этих районов просят воздержаться и отказаться от посещения территории возможного падения отделяющихся частей ракет с 3 по 4 ноября.
***Мероприятия проводятся в рамках реализации договора "О порядке и условиях эпизодического использования районов падения отделяющихся частей ракет на территории Республики Коми", заключенного 9 февраля 2004 года между Правительством Республики Коми и Министерством обороны Российской Федерации.
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