В конце ноября в Коми ударят 30-градусные морозы

СЕГОДНЯ 15:33 2018-11-03T15:33:09+03:00

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Наступивший ноябрь на большей части территории прогнозируется близким к среднестатистическому. Аномалия среднемесячной температуры воздуха не превысит 1 градус. Месячная сумма осадков составит 60-100 % от нормы, сообщает Коми ЦГМС.

Предполагается, что в первой и второй декаде ноября характер погоды будет происходить под чередующимся влиянием североатлантических циклонов и антициклонов, с некоторым преобладанием во второй декаде антициклонов. В первой декаде прогнозируется преобладание облачной погоды, частые осадки, повышенный относительно нормы температурный фон. В течение значительного периода ожидается преобладание температуры от -2С до +4С. Только в последние дни декады, 8-10 ноября, температура понизится до -5...-10С, на северо-востоке до -15...-22С. Во второй декаде температурный фон приблизится к климатической норме, на реках ожидается образование ледостава. Преобладающие температуры будут находиться в пределах -5...-12С. В отдельные ночи при прояснениях возможно понижение температуры до -15...-22С, на крайнем севере — до -25...-30С ночью и -17...-22С — днем.

В третьей декаде высока вероятность интенсивной волны холода, связанной с затоком арктического воздуха в тыловых частях циклонов. Температурный фон прогнозируется значительно ниже нормы. По республике температура воздуха будет понижаться до -15...-25С, на северо-востоке до -30С, возможно и ниже.

По многолетним данным в ноябре средняя температура воздуха находится в пределах от -6С на крайнем юге до -10С в северных районах, и до -11...-14С в северо-восточных. Месячная сумма осадков составляет 35-57мм, 56-84 мм в районах Предуралья.