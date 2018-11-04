Мороз, оттепель, дожди: сумасшедший прогноз погоды в Коми

СЕГОДНЯ 09:04 2018-11-04T09:04:37+03:00

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Погодное настроение в Коми на следующей неделе будет крайне неустойчивым из-за поведения циклона, который накроет регион уже во вторник. Особенно достанется Заполярью: во вторник морозы сменятся оттепелью, обильными осадками, усилением ветра и метелью. А уже в среду вернется привычный холод.

На большей части Коми погода будет теплой не по сезону: температурный фон будет выше климатической нормы на 5-7С, в течение суток ожидается от -1С до +4С. Также на головы северян будет капать дождь и падать мокрый снег. Но с отходом циклона за Урал начнется похолодание. В четверг -пятницу температура упадет до -5...-10С.