На трассе между Сыктывкаром и Эжвой насмерть сбили пожилого мужчину

СЕГОДНЯ 10:43 2018-11-04T10:43:52+03:00

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Вчера около 10 часов вечера на 11-ом километре дороги между Эжвой и Сыктывкаром произошло ДТП. 68-летний мужчина рядом с мостом через реку Човью решил перебежать дорогу в неположенном месте. Его не остановила плохая освещенность трассы.

В это время по дороге в сторону Сыктывкара ехал автомобиль «Шевроле-Нива». Владелец машины не заметил «несанкционированного» пешехода и сбил его. Пенсионер скончался на месте ещё до приезда скорой помощи.

В УГИБДД по Республике Коми уточнили, что стаж водителя составляет 14 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекался всего один раз.