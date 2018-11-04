Три победы в трех разных точках России за один день: ухтинцы показали футбольный класс

СЕГОДНЯ 16:15 2018-11-04T16:28:17+03:00

В двух случаях был приличный отрыв

Изменить размер текста: A A

Вчерашний день стал днем триумфа для ухтинского футбола: сразу три победы в трех городах. Об этом сообщает Минспорта Коми.

Первой победное шествие в Тюмени начала юношеская команда (до 16 лет): они в рамках Первенства России по мини-футболу (Суперлига U16) «разнесли» своих соперников из «БЛиКа» со счетом 8:3. Успеха также добилась взрослая команда, которая в Нефтеюганске в рамках 6-го тура Чемпионата страны взяла верх над местным «БЛиКом» - 2:1.

Ещё одну победу в копилку добавили члены юношеской команды до 18 лет: дружина Павла Гордюкова обыграла новосибирскую команду со счетом 5:1 в Сыктывкаре