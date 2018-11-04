Три победы в трех разных точках России за один день: ухтинцы показали футбольный класс
В двух случаях был приличный отрыв
Фото с сайта Минспорта Коми
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Вчерашний день стал днем триумфа для ухтинского футбола: сразу три победы в трех городах. Об этом сообщает Минспорта Коми.
Первой победное шествие в Тюмени начала юношеская команда (до 16 лет): они в рамках Первенства России по мини-футболу (Суперлига U16) «разнесли» своих соперников из «БЛиКа» со счетом 8:3. Успеха также добилась взрослая команда, которая в Нефтеюганске в рамках 6-го тура Чемпионата страны взяла верх над местным «БЛиКом» - 2:1.
Ещё одну победу в копилку добавили члены юношеской команды до 18 лет: дружина Павла Гордюкова обыграла новосибирскую команду со счетом 5:1 в Сыктывкаре