2018-11-04T16:28:17+03:00
Спорт

Три победы в трех разных точках России за один день: ухтинцы показали футбольный класс

В двух случаях был приличный отрыв
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Фото с сайта Минспорта КомиФото с сайта Минспорта Коми
Изменить размер текста:

Вчерашний день стал днем триумфа для ухтинского футбола: сразу три победы в трех городах. Об этом сообщает Минспорта Коми.

Первой победное шествие в Тюмени начала юношеская команда (до 16 лет): они в рамках Первенства России по мини-футболу (Суперлига U16) «разнесли» своих соперников из «БЛиКа» со счетом 8:3. Успеха также добилась взрослая команда, которая в Нефтеюганске в рамках 6-го тура Чемпионата страны взяла верх над местным «БЛиКом» - 2:1.

Ещё одну победу в копилку добавили члены юношеской команды до 18 лет: дружина Павла Гордюкова обыграла новосибирскую команду со счетом 5:1 в Сыктывкаре

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рунете оценили суровую воркутинскую мегауказку
В Сыктывкаре из-за непотушенной сигареты эвакуировались 25 человек
На трассе между Сыктывкаром и Эжвой насмерть сбили пожилого мужчину
Мороз, оттепель, дожди: сумасшедший прогноз погоды в Коми
В конце ноября в Коми ударят 30-градусные морозы
В Сыктывкаре пропала 43-летняя женщина
Универвидение набирает волонтеров
В Коми объявлена "ракетная тревога"
Жители Коми не захотели напрямую летать в Арабские Эмираты
В Коми построят два мусоросортировочных завода
Ухтинцы совместят обычный шопинг с мобильным
В лесах Коми при загадочных обстоятельствах пропал молодой мужчина
В выходные в Коми будет идти мокрый снег и дождь
В Сыктывкаре завершена реконструкция моста через реку Човью
Появилось видео с места смертельного ДТП в Сысольском районе
Жители Ижмы: «Волки терроризируют село»