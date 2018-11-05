Завтра будет предано земле тело главы минпрома Николая Герасимова

СЕГОДНЯ 09:12 2018-11-05T09:13:43+03:00

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Министр инвестиций, промышленности и транспорта РК Николай Герасимов скоропостижно скончался 2 ноября в 16 часов 10 минут в Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова. Напомним, Николай Николаевич, будучи главой министерства, успешно справлялся с обязанностями заместителя председателя правительства Коми.

Тело министра будет доставлено в Санкт-Петербург, где уже многие годы проживает сын Николая Герасимова. Погребение пройдет на Смоленском кладбище, в 13:00, сообщает "Комиинформ".

Глава Коми Сергей Гапликов выразил соболезования родственникам покойного: "Николай Николаевич – был человеком удивительной судьбы. Уроженец Костромской области, он всю свою жизнь связал с Республикой Коми, работать в которой начал 40 лет назад в Воркуте сразу после окончания Московского государственного университета имени Ломоносова. Прошёл большой трудовой путь от геолога до министра промышленности и энергетики, а затем и заместителя Председателя Правительства Республики Коми. Большой профессионал своего дела, опытный управленец, разносторонняя творческая личность, настоящий друг, соратник и товарищ – на него всегда можно было опереться, доверить самое сложное дело. О таких, как он говорят: с ним можно смело идти в разведку. Уверен, Николай Николаевич ещё очень многое мог бы сделать, его уход – невосполнимая потеря для республики".