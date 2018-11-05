2018-11-05T09:13:43+03:00
Общество

Завтра будет предано земле тело главы минпрома Николая Герасимова

Бессменный руководитель ведомства скоропостижно скончался 2 ноября
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Фото: источник yandex.ruФото: источник yandex.ru
Изменить размер текста:

Министр инвестиций, промышленности и транспорта РК Николай Герасимов скоропостижно скончался 2 ноября в 16 часов 10 минут в Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова. Напомним, Николай Николаевич, будучи главой министерства, успешно справлялся с обязанностями заместителя председателя правительства Коми.

Тело министра будет доставлено в Санкт-Петербург, где уже многие годы проживает сын Николая Герасимова. Погребение пройдет на Смоленском кладбище, в 13:00, сообщает "Комиинформ".

Глава Коми Сергей Гапликов выразил соболезования родственникам покойного: "Николай Николаевич – был человеком удивительной судьбы. Уроженец Костромской области, он всю свою жизнь связал с Республикой Коми, работать в которой начал 40 лет назад в Воркуте сразу после окончания Московского государственного университета имени Ломоносова. Прошёл большой трудовой путь от геолога до министра промышленности и энергетики, а затем и заместителя Председателя Правительства Республики Коми. Большой профессионал своего дела, опытный управленец, разносторонняя творческая личность, настоящий друг, соратник и товарищ – на него всегда можно было опереться, доверить самое сложное дело. О таких, как он говорят: с ним можно смело идти в разведку. Уверен, Николай Николаевич ещё очень многое мог бы сделать, его уход – невосполнимая потеря для республики".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воркуте в обычной квартире действовал наркопритон
В Жешарте открыли кинотеатр для показа фильмов в формате 2D и 3D
Усинск, Вуктыл и Воркута - лидеры по уровню зарплат в Коми
Три победы в трех разных точках России за один день: ухтинцы показали футбольный класс
В Рунете оценили суровую воркутинскую мегауказку
В Сыктывкаре из-за непотушенной сигареты эвакуировались 25 человек
На трассе между Сыктывкаром и Эжвой насмерть сбили пожилого мужчину
Мороз, оттепель, дожди: сумасшедший прогноз погоды в Коми
В конце ноября в Коми ударят 30-градусные морозы
В Сыктывкаре пропала 43-летняя женщина
Универвидение набирает волонтеров
В Коми объявлена "ракетная тревога"
Жители Коми не захотели напрямую летать в Арабские Эмираты
В Коми построят два мусоросортировочных завода
Ухтинцы совместят обычный шопинг с мобильным
В лесах Коми при загадочных обстоятельствах пропал молодой мужчина
В выходные в Коми будет идти мокрый снег и дождь
В Сыктывкаре завершена реконструкция моста через реку Човью
Появилось видео с места смертельного ДТП в Сысольском районе
Жители Ижмы: «Волки терроризируют село»