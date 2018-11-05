2018-11-05T15:56:27+03:00
Общество

В Жешарте открыли кинотеатр для показа фильмов в формате 2D и 3D

Новое оборудование приобретено на средства Фонда кино
Алиса КОЗЛОВА
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Современные кинотехнологии пришли в поселок Жешарт. Фото: источник yandex.ruСовременные кинотехнологии пришли в поселок Жешарт. Фото: источник yandex.ru
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На днях в поселке Жешарт состоялось открытие обновленного кинозала в кинотеатре "Современник".

Переоборудование кинозала проводилось на средства Федерального Фонда кино. Из бюджета фонда было выделено 5 миллионов рублей, на эти деньги было приобретены: современное цифровое оборудование, проектор, экран, акустическая система, новые зрительские кресла, кассовое оборудование и 3D очки. В дополнение ко всему на муниципальные средства был проведен косметический ремонт зала и кинопроекционной.

Для местных любителей кино уже составлена афиша. В ближайшее время их ждет премьера российской исторической драмы "Несокрушимый", а также показ американского фильма ужасов "Кукловод". Юных зрителей приглашают анимационный фильм "Лягушонок Риббит" и отечественный мульфильм "Мульт-кино №8".

В Коми на средства гранта Фонда кино переоснащение прошло в четырех кинотеатрах и кинозалах населенных пунктов республики. Кроме Жешарта, это Вуктыл, Объячево и Визинга.

До конца текущего года большое кино придет в Емву, Инту, Ижму и Усть-Кулом. В следующем году планируется, что переоснащение будет проведено в шести муниципалитетах республики.

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