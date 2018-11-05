2018-11-05T17:30:48+03:00
Происшествия

В Воркуте в обычной квартире действовал наркопритон

Его хозяином был 29-летний горожанин
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Фото: источник yandex.ruФото: источник yandex.ru
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Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Воркуте выявлен организатор наркопритона, расположенного в одной из квартир жилого дома.

Когда полицейские пришли с проверкой, в доме находился хозяин жилища и его гости. Кроме того, в квартире были обнаружены и изъяты принадлежности, свидетельствующие о том, что в помещении употребляли наркотические средства.

Правоохранители установили, что наркопритон организовал хозяин квартиры - 29-летний местный житель.

В отношении воркутинца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ». В настоящее время в отношении злоумышленника решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает МВД по Коми.

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