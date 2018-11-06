2018-11-06T09:40:09+03:00
Общество

Оперативники накрыли наркопритон в воркутинской квартире

Правоохранители задержали 29-летнего местного жителя
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Правоохранители задержали в Воркуте 29-летнего местного жителя, организовавшего в своей квартире наркопритон, сообщает МВД по Коми.

Оперативники пришли в «нехорошую» квартиру с проверкой и обнаружили хозяина и его гостей, а также принадлежности для употребления наркотиков, которые они изъяли. В отношении воркутинца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ».

Сейчас в отношении злоумышленника решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Не так давно в Усинске полицейские накрыли дезоморфинный притон, который организовали 34-летний житель Усинска и его 26-летняя гражданская супруга. В квартире полицейские изъяли самодельные весы, два стеклянных пузырька, ватные тампоны, пропитанные веществом красного цвета. Изъятое отправлено на экспертизу.

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