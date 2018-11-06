Стало известно, кто представит Республику Коми на "Универвидении"

СЕГОДНЯ 13:44 2018-11-06T13:45:31+03:00

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Федеральный оргкомитет Национального музыкального студенческого проекта «Универвидение» определил список участников конкурса. Главная интрига последних 4 месяцев раскрыта – на сцену проекта в Сыктывкаре выйдут 36 конкурсантов. В этом году проект соберет представителей 30 регионов из 8 федеральных округов России.

27 октября завершился прием заявок на заочный этап проекта. Из 140 претендентов на участие в конкурсе эксперты Российской студенческой весны отобрали лишь 36: 30 солистов и 6 вокальных коллективов. Масштаб Универвидения, действительно, национальный: в Сыктывкаре соберутся вокалисты из Калининграда, Москвы, Ростова, Кабардино-Балкарии, Ульяновска, Бурятии, Красноярска, Иркутска, Приморья – представители 30 регионов всех 8 федеральных округов России.

Республику Коми

С героями Универвидения-2018 страна познакомится 17 ноября на торжественной церемонии открытия проекта в Сыктывкаре. Затем, в ходе 2 конкурсных прослушиваний 30 солистов и 6 вокальных коллективов будут бороться за право выйти в финал проекта. По итогам прослушиваний будет определено 10 финалистов, еще двух определят сами участники и результаты онлайн-голосования.

Организаторы отмечают, что конкуренция на проекте будет серьезной. К участию в очном этапе Универвидения допущены сильнейшие – победители вокальных конкурсов и фестивалей регионального и федерального уровней. Некоторые конкурсанты уже успели «засветиться» в музыкальных проектах федеральных каналов.

На протяжении всего проекта с участниками будут работать эксперты: композитор-исполнитель, студийный саунд-продюсер и педагог Антон Коробка; продюсер и музыкант Сергей Харин; певица, композитор, педагог Дарья Карнаух; мастер современной хореографии Марина Щетинина, руководитель вокальной студии «Успех», солистка группы «Балаган Лимитед» Светлана Смирнова и режиссёр, коуч-тренер по актёрскому мастерству, эстрадному вокалу, технике речи Даниил Иванов. Специальным гостем финала проекта станет педагог по вокалу, аранжировщик и продюсер вокала шоу «Фабрика звёзд» Владимир Коробка. Помимо конкурсных прослушиваний участников ждет образовательная программа: мастер-классы по вокалу, сценическому движению и хореографии.

Имя победителя Универвидения назовут 20 ноября на финальном шоу в КСЦ «Ренова».

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